Володин: COVID-19 появился вследствие утечки из американской лаборатории

Он призвал США прекратить подобные исследования.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что причиной распространения COVID-19 могла стать утечка в одной из биологических лабораторий США. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета законодателей РФ

По его словам, Россия должна обратить внимание на изложенную версию и поднять вопрос об ответственности США за это. Володин считает, что молчание Америки по поводу версий возникновения COVID-19 говорит о причастности страны к мировой пандемии.

Спикер призвал власти США остановить подобные исследования. Также, по его словам, перед Соединенными Штатами стоит обязанность в компенсации издержек пострадавшим государствам.

Понятно, его [вирус] обнаружили в Ухане. Но в Ухане опять-таки лаборатория чья? Американская. Они там финансировали. Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Володин отметил, что США продолжают исследовать и модернизировать COVID-19. С этим, по его мнению, необходимо бороться, иначе мир окажется "заложником новых и новых ситуаций".

Ранее Голикова заявила, что новые штаммы COVID-19 выявили в 54 регионах РФ.

Видео: Youtube/Совет Федерации