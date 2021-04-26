В Минздраве сообщили, что пять регионов РФ близки к победе над COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что пять регионов РФ почти справились с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.
Он объяснил это тем, что в этих субъектах страны наблюдается успешное использование средств по борьбе с коронавирусом.
Сегодня пять субъектов <...> уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения России
Отметим, по данным оперштаба по борьбе с COVID19, в России всего зарегистрировано 4 771 372 случая заражения коронавирусом.
Ранее Великобритания направила в Индию помощь для борьбы с COVID-19.
Видео: Youtube/ParlamentRu
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