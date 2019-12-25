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Более 500 тыс. петербуржцев вакцинировались от коронавируса
Сегодня, 21:02
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kraratau27

Более 500 тыс. петербуржцев вакцинировались от коронавируса

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На сегодняшний день в Петербурге осталось 188 899 комплектов вакцины.

В Петербурге 537 313 человек вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в информационной справке по противодействию эпидемии коронавируса на 25 апреля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Отмечается, что полный цикл (состоит из двух этапов) вакцинации завершили 391 418 петербуржцев. 

За прошедшие сутки первично привито 3 147 человек, вторично – 3 720. 

Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространения COVID-19 .

На сегодняшний день в Петербурге осталось 188 899 комплектов вакцины. 

Ранее мы писали, что число заболевших коронавирусом в Петербурге снизилось на 14 процентов. 

Фото: Piter.tv 

Теги: ковид, статистика
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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