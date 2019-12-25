Более 500 тыс. петербуржцев вакцинировались от коронавируса

На сегодняшний день в Петербурге осталось 188 899 комплектов вакцины.

В Петербурге 537 313 человек вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в информационной справке по противодействию эпидемии коронавируса на 25 апреля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Отмечается, что полный цикл (состоит из двух этапов) вакцинации завершили 391 418 петербуржцев.

За прошедшие сутки первично привито 3 147 человек, вторично – 3 720. Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространения COVID-19 .

На сегодняшний день в Петербурге осталось 188 899 комплектов вакцины.

Ранее мы писали, что число заболевших коронавирусом в Петербурге снизилось на 14 процентов.

Фото: Piter.tv