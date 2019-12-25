Число заболевших коронавирусом в Петербурге снизилось на 14 процентов

Однако увеличилось количество госпитализаций.

В сравнении с прошлой субботой, сегодня, 24 апреля, число регистраций случаев заражения COVID-19 снизилось на 14,79 процентов. Об этом сообщили в текущей информационной справке по противодействию эпидемии в городе.

Снизилось и количество активных больных - их стало меньше на 4,45 процентов. Однако почти на 5 процентов увеличился показатель, указывающий на число госпитализаций пациентов, переносящих коронавирус.

В справке уточняется, что вторая волна распространения заболевания медленно идет на спад. Власти региона рекомендуют жителям сделать прививку от коронавируса, чтобы создать коллективный иммунитет к инфекции.

Напомним, что в петербургских стационарах свободно 23 процента коек для больных коронавирусом.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за последние сутки ковид нашли у 689 горожан.

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