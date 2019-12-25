За последние сутки коронавирус в Петербурге нашли у 689 горожан

Умерло от инфекции 88 человек.

В Северной столице за последние сутки COVID-19 заболели 689 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе 24 апреля.

Победили недуг 1012 пациентов. Умерли от коронавируса 39 зараженных.

Напомним, что за последние сутки в городе на Неве сдали тест на ковид более 21 тыс. граждан.

Всего в России за весь период пандемии перенесли COVID-19 свыше 4 млн человек в 85 регионах. Со дня распространения инфекции зафиксировано 107 900 смертей. Вылечились от коронавируса 4,3 млн россиян.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в России за сутки выявлено 8828 новых случаев коронавируса. Специалисты прояснили, что у 1,1 тысячи пациентов не проявились симптомы заражения.

Если у вас есть вопросы, связанные с коронавирусом, то их можно задать по телефону "122".

Фото: Piter.tv