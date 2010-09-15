За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 21 тыс. человек

Если у вас есть вопросы, связанные с коронавирусом, то их можно задать по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21186 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 12640 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6990 заявок.

Всего в Петербурге с начала пандемии провели более 8 миллионов ПЦР-тестов. Охват тестирования в два раза больше норматива Роспотребнадзора.

Фото: Piter.TV