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За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 21 тыс. человек
Сегодня, 10:12
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nadezhda_sib

За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 21 тыс. человек

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Если у вас есть вопросы, связанные с коронавирусом, то их можно задать по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21186 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 12640 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6990 заявок.

Всего в Петербурге с начала пандемии провели более 8 миллионов ПЦР-тестов. Охват тестирования в два раза больше норматива Роспотребнадзора. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Калинин Роман
Сегодня 10:38

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