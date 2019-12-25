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В Петербурге с начала пандемии провели более 8 миллионов ПЦР-тестов
Сегодня, 12:52
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В Петербурге с начала пандемии провели более 8 миллионов ПЦР-тестов

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Объем тестирования в два раза превышает установленный норматив.

С начала пандемии в Петербурге провели более 8 млн ПЦР-исследований на коронавирус. Охват тестирования в два раза больше норматива Роспотребнадзора. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на видеоконференции с участием вице-премьера правительства РФ Татьяной Голиковой.

Северная столица проводит 332 теста на 100 тыс. человек при установленной норме в 150. В среднем результаты готовы через 20,8 часов. В городе работают 55 лабораторий. За последние сутки на коронавирус протестировали 32,7 тыс. человек.

Также Беглов отчитался о ходе вакцинации. Первую прививку сделали 500 тыс. человек, 360 тыс. из которых завершили цикл вакцинации. Губернатор напомнил, что предстоящие майские праздники можно использоваться для того, чтобы привиться.

Ранее в комздраве назвали условие, при котором удастся избежать "третьей волны" заболевания коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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