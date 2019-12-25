В комздраве назвали условие, при котором удастся избежать "третьей волны" заболевания коронавирусом

Скорее всего, нового подъема заболеваемости не удастся избежать.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о том, что очень бы хотелось избежать "третьей волны" заболевания коронавирусом, но вряд ли удастся: по опыту других стран все проходят через нее. Об этом он сказал на пресс-конференции в "ТАСС", передал корреспондент Piter.TV.

Избежать третьей волны можно в том случае, если к ее началу удастся вакцинировать достаточное количество граждан, а именно — 1,2 млн человек, что составляет 23% жителей. В цифру не вошли переболевшие коронавирусом, люди с противопоказаниями и граждане до 18 лет. Ожидается, что очередная "волна" начнется к лету. На данный момент полный цикл вакцинации завершили 325 тысяч человек. Ежедневно прививку делают до 8 тыс. человек, при том что у города есть возможность вакцинировать до 15 тыс. человек. Темпы вакцинации оказались почти в 2 раза ниже, чем ожидалось.

Представитель Роспотребнадзора призвала руководителей предприятий обеспечить вакцинацию своих сотрудников и проводить с ними соответствующую работу. Это позволит скорее вернуться к "нормальной" жизни без "удаленок, больничных листов", отметила Ирина Чхинджерия.

Фото: Piter.TV