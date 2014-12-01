В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали о заболевших коронавирусом после вакцинации

Заболели те, кто уже успел подхватить вирус до выработки иммунитета после прививки.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия подтвердила информацию о том, что в городе есть люди, которые заболели коронавирусом после вакцинации. Это произошло с теми, кто сделал прививку в инкубационный период, передал корреспондент Piter.TV c пресс-конференции в "ТАСС".

По словам Ирины Чхинжерии, заболевшие перенесли COVID-19 без серьезных последствий. Сильных реакций на вакцину не было зафиксировано.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что от темпов вакцинации зависит, как скоро мы вернемся к "нормальной" жизни. На данный момент темп в 2 раза ниже, чем планировал комитет по здравоохранению. Вакцинация и формирование коллективного иммунитета — единственное, что может позволить снимать ограничения. В связи с этим она призвала руководителей предприятий обеспечить вакцинацию своих сотрудников, проводить с ними работу по этому направлению. В первой группе приоритета находятся медработники, учителя, социальные работники и проживающие в социальных учреждениях. Во второй — работники сферы обслуживания, транспорта, правоохранительные органы.

Председатель комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о том, что каждый случай заболевания COVID-19 после прививки рассматривает иммунологическая комиссия. В городе есть случаи заболевания в тяжелой форме после первого компонента вакцины, тогда, когда иммунитет еще не сформировался. Даже есть смертельные случаи, однако с прививкой это никак не связано. После вакцинации вторым компонентом никто не умирал, также не было и тяжелых случаев заболевания.

Фото: Piter.TV