В комздраве надеялись, что вакцинация в Петербурге будет проходить в 2 раза активнее

Власти напомнили, что вакцинация — это единственный способ вернуться к "привычной" жизни.

Ежедневно от коронавируса в Петербурге прививаются до 8 тыс. человек. Это почти в 2 раза меньше, чем планировали в комитете по здравоохранению. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил глава комитета Дмитрий Лисовец, передал корреспондент Piter.TV.

Несмотря на то, что Петербург находится в десятке городов по темпам вакцинации, ее оценивают все же как недостаточную. В связи с этим власти планируют нарастить темпы вакцинации минимум в 1,5 раза. В планах комитета по здравоохранению на первом этапе вакцинировать 1,2 млн человек, на втором — 2,6 млн человек. Насильно заставлять сделать прививку не будут, так как это может дать обратный эффект.

Лисовец отметил, что эпидемиологическая ситуация гораздо лучше, чем 3-4 месяца назад, когда за неделю госпитализировали по 6 тыс. взрослых человек. Сейчас этот показатель снизился до 2 тыс. человек в неделю.

Фото: Piter.TV