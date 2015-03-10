В Петербурге планируют нарастить темпы вакцинации минимум в 1,5 раза

На данный момент полный цикл вакцинации завершили более 321 тысячи горожан.

Во вторник, 13 апреля, в информационной справке Смольного сообщили, что город имеет возможность нарастить темпы вакцинации от коронавируса практически в два раза.

Это необходимо для создания коллективного иммунитета, который сможет предупредить развитие третьей волны пандемии, поэтому важно не снижать темпы массовой вакцинации. Отмечается, что город имеет регулярные поставки вакцины и создал необходимую инфраструктуру.

На данный момент в Петербурге привились более 463 тысяч горожан, завершили цикл более 321 тысячи петербуржцев.

Ранее мы писали, что недельное число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге снизилось до минимального.

Фото: Piter.TV