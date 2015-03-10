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В Петербурге планируют нарастить темпы вакцинации минимум в 1,5 раза
Сегодня, 21:26
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smirenny

В Петербурге планируют нарастить темпы вакцинации минимум в 1,5 раза

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На данный момент полный цикл вакцинации завершили более 321 тысячи горожан.

Во вторник, 13 апреля, в информационной справке Смольного сообщили, что город имеет возможность нарастить темпы вакцинации от коронавируса практически в два раза. 

Это необходимо для создания коллективного иммунитета, который сможет предупредить развитие третьей волны пандемии, поэтому важно не снижать темпы массовой вакцинации. Отмечается, что город имеет регулярные поставки вакцины и создал необходимую инфраструктуру. 

На данный момент в Петербурге привились более 463 тысяч горожан, завершили цикл более 321 тысячи петербуржцев.

Ранее мы писали, что недельное число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге снизилось до минимального.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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