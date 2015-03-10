Недельное число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге снизилось до минимального

Тенденция к снижению распространения болезни сохраняется.

Во вторник, 13 апреля, в Петербурге зафиксировали наименьшее число случаев госпитализации больных с коронавирусом и пневмонией за весь период второй волны пандемии: госпитализировали 188 человек, сообщили в межведомственном городском координационном совете.

Сравния показатели с прошлым вторником, было зарегистрировано на 10,28% меньше новых случаев коронавируса. Число активных больных снизилось на 2,7% за неделю.

Медики в очередной раз напомнили о необходимости вакцинации.

Ранее мы писали, что в Петербурге поступило еще 20 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

Фото: Piter.TV