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Недельное число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге снизилось до минимального
Сегодня, 20:00
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smirenny

Недельное число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге снизилось до минимального

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Тенденция к снижению распространения болезни сохраняется.

Во вторник, 13 апреля, в Петербурге зафиксировали наименьшее число случаев госпитализации больных с коронавирусом и пневмонией за весь период второй волны пандемии: госпитализировали 188 человек, сообщили в межведомственном городском координационном совете. 

Сравния показатели с прошлым вторником, было зарегистрировано на 10,28% меньше новых случаев коронавируса. Число активных больных снизилось на 2,7% за неделю.

 Медики в очередной раз напомнили о необходимости вакцинации. 

Ранее мы писали, что в Петербурге поступило еще 20 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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