В Петербурге поступило еще 20 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V"

Молодых людей попросили помочь пожилым записаться на вакцинацию.

В Петербург поступило еще 19800 доз вакцины "Спутник V". Общее количество препарата в городе достигло почти 196 тыс. доз. По словам губернатора Александра Беглова, этого достаточно, чтобы привить всех желающих.

Препарат доставили на ОАО "Фармбазу", его расфасовали по одной дозе в ампуле. На данный момент идет приемка, после чего вакцину развезут по медицинским учреждениям.

Особо хочу обратиться к старшему поколению: пожалуйста, сделайте прививку! Это убережет вас от тяжелого заболевания и сохранит здоровье. Молодых людей и волонтеров прошу помочь пожилым записаться на вакцинацию. передала слова Беглова пресс-служба.

На вакцинацию можно записаться четырьмя способами: на портале "Госуслуги", через сервис "Здоровье петербуржца", по номеру районной поликлинике и по номеру "122".

Напомним, петербуржцы могут выбирать, каким препаратом вакцинироваться — "Спутник V" или "ЭпиВакКорона". С пунктами вакцинации, в которых можно сделать прививку препаратом "Вектора", вы можете ознакомиться здесь.

Фото: Piter.TV