Названы адреса пунктов, в которых можно привиться "ЭпиВакКороной"

В некоторых районах открыли всего по одному пункту.

Комитет по здравоохранению опубликовал список мест, в которых можно привиться от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона". В общей сложности препарат завезли в 41 пункт.

Больше всего пунктов (4) открыли в Калининском районе. С полным перечнем медицинских организаций вы можете ознакомиться на сайте.

На вакцинацию можно записаться четырьмя способами: на портале "Госуслуги", через сервис "Здоровье петербуржца", по номеру районной поликлинике и по номеру "122".

Всего в Северную столицу доставили 13700 доз новой вакцины. Теперь у горожан есть выбор, какой вакциной привиться. Напомним, "ЭпиВакКорона" была разработана научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Директор НИИ Пастера сравнил две вакцины от коронавируса.

Фото: пресс-служба комздрава СПб