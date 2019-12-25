Директор НИИ Пастера сравнил две вакцины от коронавируса

Вакцину "ЭпиВакКорона" создали в Новосибирске.

Петербург получил новую партию антикоронавирусной вакцины "ЭпиВакКорона", которую создал центр "Вектор" в Новосибирске. Директор петербургского НИИ имени Пастера Арег Тотолян объяснил разницу между препаратами, которые используют для вакцинации. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Вакцины отличаются принципом действия. Так, "ЭпиВакКорона" за счет действия пептидов (небольших цепочек аминокислот) почти не вызывает побочные эффекты, в то время как в "Спутнике" в организм доставляют фразмент вируса при помощи вектора аденовируса.

Отмечается, что первую партию вакцины получил НИИ Пастера в декабре, тогда привили 50 сотрудников. У одного из них поднялась температура до 37,4 градусов. Самая распространенная реакция – боль в месте инъекции, которая проходила примерно через сутки.

Об эффективность вакцин можно будет судить через год, после того как соберут объективные данные по иммунному ответу. На данный момент оба вида препарата считают эффективными в равной степени.

Напомним, противопоказания к вакцинации те же: аллергические реакции, а также первичные иммунодефициты и хронические заболевания в стадии обострения.

Запись для вакцинации "ЭпиВакКорона" планируют открыть с понедельника.

Ранее мы писали, что за сутки от коронавируса в Петербурге скончались 33 пациента.

Фото: Piter.TV