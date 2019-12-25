За сутки от коронавируса в Петербурге скончались 33 пациента

Всего с начала пандемии скончались более 12 тысяч горожан.

За последние сутки в Петербурге подтверждены 33 смерти от COVID-19. Об этом сообщили сотрудники федерального оперативного штаба.

Всего с начала пандемии коронавируса в Северной столице скончался от новой инфекции 12 521 пациент. В России за сутки зафиксировано 365 смертей, всего за время пандемии жертвами вируса стали 101 845 человек.

Также за сутки было выявлено 695 новых случаев заражения, а 23 тысячи человек обследовались.

Ранее мы писали, что в Петербург поступила первая партия вакцины "ЭпиВакКорона".

Фото: Piter.TV