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За сутки от коронавируса в Петербурге скончались 33 пациента
Сегодня, 15:54
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smirenny

За сутки от коронавируса в Петербурге скончались 33 пациента

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Всего с начала пандемии скончались более 12 тысяч горожан.

За последние сутки в Петербурге подтверждены 33 смерти от COVID-19. Об этом сообщили сотрудники федерального оперативного штаба. 

Всего с начала пандемии коронавируса в Северной столице скончался от новой инфекции 12 521 пациент. В России за сутки зафиксировано 365 смертей, всего за время пандемии жертвами вируса стали 101 845 человек.

Также за сутки было выявлено 695 новых случаев заражения, а 23 тысячи человек обследовались.

Ранее мы писали, что в Петербург поступила первая партия вакцины "ЭпиВакКорона".

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, смерть от коронавируса
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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