В России за сутки выявлено 8828 новых случаев коронавируса

За сутки погибли 399 человек от COVID-19.

В России за последние сутки выявлено 8828 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Специалисты прояснили, что 1,1 тысяча пациентов (около 13,1 процентов) не имеют клинических проявлений заражения.

Напомним, что в стране не выявляли более 9 тысяч заболевших с 17 апреля. Тогда врачи обнаружили коронавирус у 9321 человека. В последующие дни число инфицированных плавно падало. С начала распространения COVID-19 заразились 4,75 млн пациентов. За время пандемии вылечились 4,38 млн граждан.

Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России.

Фото: оперштаб