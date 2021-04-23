Вице-премьер РФ рассказала о том, кого прививают от коронавируса по стране.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России. По информации от чиновницы, первым компонентом вакцины для профилактики коронавируса привиты более 11,1 млн человек. Оба компонента препарата получили уже 6,8 млн жителей РФ. Статистика приведена во время совещания с президентом Владимиром Путиным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

На сегодняшний день первым компонентов вакцинировано более 11,1 миллиона наших граждан. Полностью оба компонента получили 6,8 миллиона наших граждан. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Практически 47 процентов привитого населения - это люди старше 60 лет или те, кто страдает хроническими заболеваниями и находится на диспансерном наблюдении. Голикова обратилась к региональным коллегам с просьбой уделить внимание вакцинации именно этих категорий граждан, так как они находятся в группе риска.

Попова сообщила об усилении санитарно-карантинного контроля на границе.

Видео: kremlin.ru