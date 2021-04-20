Голикова: Россия готова к сотрудничеству в сфере профилактики инфекций

Вице-премьер РФ призвала коллег к международному сотрудничеству в сфере эпидемиологии.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила в тестовом обращении о том, что Москва готова к сотрудничеству в сфере профилактики инфекций. Слова чиновницы на международной конференции "Эпидемиологическое благополучие" зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что медики и ученые готовы делиться опытом и проводить совместные исследования.

Россия готова делиться своим опытом по изучению возбудителей инфекционных болезней и поиску новых средств диагностики и профилактики инфекций, вносить вклад в работу международных организаций системы ООН. сообщение Татьяны Голиковой

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России.

Видео: Международная конференция "Эпидемиологическое благополучие"