Голикова: Россия готова к сотрудничеству в сфере профилактики инфекций

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила в тестовом обращении о том, что Москва готова к сотрудничеству в сфере профилактики инфекций. Слова чиновницы на международной конференции "Эпидемиологическое благополучие" зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что медики и ученые готовы делиться опытом и проводить совместные исследования.
Россия готова делиться своим опытом по изучению возбудителей инфекционных болезней и поиску новых средств диагностики и профилактики инфекций, вносить вклад в работу международных организаций системы ООН.
сообщение Татьяны Голиковой
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России.
Видео: Международная конференция "Эпидемиологическое благополучие"
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