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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Сегодня, 11:14
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lesjasap

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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В Роспотребнадзоре рассказали о месте РФ в списке стран, успешно борющихся с пандемией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России. Чиновница сообщила в рамках международной конференции "Эпидемиологическое благополучие" о том, что Россия находится на 87 позиции в рейтинге по среднесуточной заболеваемости COVID-19.

Среднесуточная заболеваемость на сегодняшний день в РФ 5,8, мы находимся на 87-м месте.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Руководительница профильного ведомства рассказала, что по расчету на каждый миллион человек местного населения приходится такое количество ПЦР-тестов на наличие инфекции, которое дает стране возможность находиться по данному показателю в первой десятке списка.

Попова оценила меры по профилактике распространения COVID-19 в школах.

Теги: анна попова, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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