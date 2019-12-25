В Роспотребнадзоре рассказали о месте РФ в списке стран, успешно борющихся с пандемией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России. Чиновница сообщила в рамках международной конференции "Эпидемиологическое благополучие" о том, что Россия находится на 87 позиции в рейтинге по среднесуточной заболеваемости COVID-19.

Среднесуточная заболеваемость на сегодняшний день в РФ 5,8, мы находимся на 87-м месте. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Руководительница профильного ведомства рассказала, что по расчету на каждый миллион человек местного населения приходится такое количество ПЦР-тестов на наличие инфекции, которое дает стране возможность находиться по данному показателю в первой десятке списка.

Попова оценила меры по профилактике распространения COVID-19 в школах.