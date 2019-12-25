Попова оценила меры по профилактике распространения COVID-19 в школах

В Роспотребнадзоре рассказали о санитарных мерах в учебных учреждениях во время пандемии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила разработанные профильным ведомством меры по профилактике распространения COVID-19 в школах. Об этом чиновница рассказала коллегам на международной конференции "Эпидемиологическое благополучие". Спикер полагает, что усилия специалистов позволили стране обойтись без вспышек инфекции в учебных учреждениях среди подростков и детей.

С 1 сентября прошлого года все дети в РФ ходят в школу и обучаются в одном формате, но при соблюдении специальных правил. Это позволило нам обойтись без вспышечной заболеваемости и без распространения COVID-19 среди детей и подростков. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт напомнила, что в российских регионах всех сферы услуг функционируют согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России.

Фото: Kremlin.ru