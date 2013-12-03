В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Россия занимает 87-е место в мире по показателям среднесуточной заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Сейчас в мировом рейтинге РФ занимает 87-е место по показателям среднесуточной заболеваемости.

По словам Поповой, в настоящее время прослеживается три модели реагирования на ситуацию с распространением вируса: опережающий, запаздывающий и пассивный.

Совершенно очевидно, что комплекс опережающих противоэпидемических ограничительных мероприятий в Российской Федерации дал нам те преимущества, которыми, безусловно, мы воспользовались, и даже на пике заболеваемость была ниже чем в других зарубежных странах. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Также, по словам Поповой, По ее словам, в рейтинге тестирования населения РФ опустилась с третьей позиции в мире на пятую. Она считает, что это связано с тем, что в Италии и Франции увеличили количество тестов из-за обострения ситуации с COVID-19.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге начались испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19.

Видео: YouTube / Научная Россия