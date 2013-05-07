В Роспотребнадзоре сообщили о формировании двух "российских" штаммов коронавируса

Анна Попова заявила о наличии сибирского и северо-западного варианта штамма.

В России выявили формирование двух мутации COVID-19. Об этом ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она заявила о наличии сибирского и северо-западного варианта штамма.

У нас есть мутации, которые мы описываем в России, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта. Анна Попова, глава Ростпотребнадзора

Также Попова напомнила, что также в России зафиксированы 192 случая британского и 21 случай южноафриканского штамма COVID-19. По ее словам, темпы снижения заболеваемости коронавирусом в стране заметно замедлились. РA занимает 87 место в мире по показателям среднесуточной заболеваемости.

Ранее журнал Lancet сообщил, что британский штамм COVID-19 не приводит к ухудшению течения болезни.

Видео: YouTube / Научная Россия