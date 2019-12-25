Lancet: британский штамм COVID-19 не приводит к ухудшению течения болезни

На сегодняшний день в России насчитывается 128 случаев британского штамма.

Ученые опровергли высокую смертность от британского штамма COVID-19. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet.

Согласно результатам исследования, ученые не подтвердили связь между тяжёлым течением заболевания и британским штаммом. Это основывается на сравнении анализов образцов ковид-пациентов с теми, кто заразился британским штаммом.

Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом. из публикации в журнале Lancet

Также, по данным исследователей, ученые не обнаружили связь с вероятными повторными случаями заражения. Однако они не отрицают, что британский штамм более заразен

Напомним, в России, по информации оперштаба по борьбе с COVID-19, насчитывается 128 случаев британского штамма. Все они завозные, преимущественно из Турции и Танзании.

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