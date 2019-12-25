В Роспотребнадзоре рассказали о новых штаммах COVID-19 в России

Роспотребнадзор не планирует давать "российское" название какому-либо из обнаруженных штаммов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о наличии на территории России неопознанных в мире штаммов COVID-19. По ее словам, они имеют мутации, которые отличаются от известных науке вариантов вируса. Об этом Попова заявила в интервью газете "Известия".

Сейчас ученые проводят необходимые исследования для оценки их эпидемиологической значимости. По заявлению Поповой, оснований для опасений пока нет. Она также отметила, что ее коллеги не сторонники дать какому-либо штамму "российское" наименование.

Мои коллеги и я — не сторонники называть какой-либо штамм российским. Если говорить о том же британском варианте, то он был описан еще в сентябре прошедшего года, а название "британский" получил в конце 2020-го. И скорее по политическим, чем по медицинским причинам. Я не вижу особого смысла в том, чтобы каждой мутации давать собственное имя. Анна Попова для "Известий"

Ранее мы сообщали, что в России на сегодняшний день выявлено более 80 случаев заражения британским и шесть случаев заражения южноафриканским штаммами.

Фото: Piter.tv