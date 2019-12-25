Наталья Пшеничная поделилась ожиданиями об эпидемиологической ситуации в стране.

В Роспотребнадзоре допустили снижение заболеваемости COVID-19 к концу мая. Такой информацией с журналистами "РИА Новостей" поделилась заместитель главы НИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. Специалист отметила, что при ускорении темпов вакцинации, а также соблюдении населением профилактических мер эпидемиологическая обстановка по стране будет держаться на нынешнем уровне или даже снижаться. При этом эксперт напомнила, что колебания по числу новых зараженных могут фиксироваться как в одну, так и в другую сторону.

Самое главное, чтобы та позитивная тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась еще зимой, продолжалась и дальше. А это во многом зависит от нас самих. Наталья Пшеничная, эпидемиолог

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о снижении числа зараженных к осени текущего года. Она уверена, что третьей волны пандемии не будет, если граждане будут соблюдать установленные нормы.

Роспотребнадзор исключил отмену масочного режима в ближайшем будущем.

Фото: Piter.tv