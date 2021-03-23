Наталья Пшеничная объяснила, что беспокоит эпидемиологов в случае повторной ревакцинации.

В Роспотребнадзоре допустили, что "Спутником V" нельзя прививать повторно. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" рассказала заместитель главы по клинико-аналитической работе НИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Наталья Пшеничная, российский эпидемиолог

Специалист заметила, что если проводить ревакцинацию пациента аналогичной вакциной (с одинаковым составом) спустя два года, то врачи не исключают, что компоненты препарата будут разрушаться уже теми антителами, которые сохранены в организме.

Роспотребнадзор ожидает роста заболеваемости COVID-19 весной.

Видео: YT / Соловьёв LIVE