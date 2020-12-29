По стране заметна тенденция на снижение новых случаев заболевания COVID-19.

В Роспотребнадзоре не исключили новых подъемов заболеваемости COVID-19. С заявлением выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная.

Она отметила, что, в целом, по стране заметна тенденция на снижение новых случаев заболевания COVID-19.

Мы наблюдаем тенденцию к снижению заболеваемости, которая наметилась с начала. Наталья Пшеничная, директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

По её словам, это позволяет осторожно говорить о том, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, однако говорить о победе над инфекцией пока рано.

Ранее Меркель заявила об очень сложной фазе пандемии коронавируса в Германии.

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