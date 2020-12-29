Канцлер ФРГ рассказала о статистике по умершим от инфекции.

Ангела Меркель заявила об очень сложной фазе пандемии коронавируса в Германии, которая становится менее напряженной. По сведениям от канцлера ФРГ, смертность от COVID-19 по стране по-прежнему остается высокой. При этом эксперты отмечают угрозу от распространения новой мутации инфекции, которая называется "британским штаммом".

Мы сейчас находимся в сложной фазе пандемии….Хорошие новости: число инфицированных уменьшается, все меньше людей находятся в отделениях интенсивной терапии...Ключевая угроза - мутация коронавируса, которая была изначально обнаружена в Великобритании Ангела Меркель, канцлер Германии

Чиновница уточнила, что обстановка по федеральным землям "очень разная". За последние дни по стране медики ежедневно фиксируют по тысячи погибших с подтвержденным диагнозом "коронавирус". По мнению Меркель, данная пандемия является "катастрофой столетия".

Напомним, что на территории Германии до 14 февраля действует второй по счету жесткий карантин.

Видео: YouTube / tagesschau