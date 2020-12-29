Канцлер ФРГ сообщила о планах правительства по вакцинации населения от коронавируса.

Ангела Меркель пообещала массовую вакцинацию от COVID-19 к концу лета. Об этом немецкий канцлер сообщила по результатам совещания с главами регионов. Чиновница рассказала журналистам о том, что власти страны рассчитывают на то, что вакцина от коронавируса будет доступна всем гражданам.

Мы договорились, что со своей стороны сделаем все, чтобы к концу лета вакцина была предложена каждому гражданину, но это зависит, конечно, от того, что вакцины будут доступны (со стороны производителей), но со своей стороны мы сделаем все возможное Ангела Меркель, канцлер Германии

Напомним, что в ФРГ вакцинация населения началась 27 декабря. Первую прививку сделали около 1,2 млн человек. Из них почти 25 тысяч человек получили вторую прививку. В общей сложности с начала пандемии в Германии инфекцией заразились более двух миллионов жителей. Из них свыше 47 тысяч пациентов скончались из-за заражения или осложнений.

Меркель намерена ввести в Германии "мега-локдаун".

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