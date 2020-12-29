Глава ФРГ намерена продлить карантин предварительно до 31 января. Её решение обусловлено появлением новых штаммов коронавируса.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена ввести в Германии "мега-локдаун". Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Меркель планирует провести совещание с главами регионов и принять решение по "мега-локдауну". Также власти обсудят введение комендантского часа, полный перевод предприятий на удаленку и временную остановку движения общественного транспорта. Пока министерство транспорта ФРГ проверяет, какие последствия это может иметь для логистической системы страны и как обеспечить бесперебойное снабжение населения необходимыми товарами и продуктами.

Канцлер ФРГ два дня назад уже обсуждала ужесточение мер с министром здравоохранения Йенсом Шпаном. Переговоры строго засекречены. Меркель очень встревожена новыми мутациями коронавируса и планирует ужесточить и продлить карантинные ограничения до конца февраля.

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