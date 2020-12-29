Samsung представил новую линейки смартфонов Galaxy S21

Модели построены на единой платформе и поддерживают работу в мобильных сетях пятого поколения.

Компания Samsung представила новую линейки флагманских смартфонов Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Об этом стало известно на презентации продукта.

Внешний вид смартфонов меняли несколько раз. Камерный блок стал массивнее, но у конкурентов такого еще не было. Модель Ultra имеет дисплей с боковыми гранями, заходящими на корпус. Стекло у экрана плоское. Galaxy S21 оснастили задней панелью из поликарбоната, S21+ и S21 получили стекло Gorilla Glass. Активный стилус S Pen получила лишь старая версия с приставкой Ultra. Раньше стилус был доступен только для моделей линейки Note.

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Видео: Youtube/Samsung