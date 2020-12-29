Врач из Тюмени прошел 27 километров по морозу и погиб

Врач отправился в путь после того, как старшая медсестра жестко отчитала его и заставила вернуться обратно за оставленными у пациента приборами.

В Тюменской области фельдшер попал под колеса автомобиля после того, как он пешком прошел в расположенную в 50 километрах деревню за забытыми инструментами. Об этом пишет "МК".

Инцидент произошел 18 декабря. О нем рассказала бывшая участковая медсестра областной больницы №15 Ольга Тунгулина. Вместе с ней в одной больнице работал 39-летний фельдшер Каир Кожахметов. Он случайно оставил тонометр и пульсоксиметр у одного из пациентов. Через некоторое время он рассказал коллеге, что старшая медсестра его жестко отчитала и потребовала вернуть обратно оборудование. Врач отправился в путь пешком так как у него не было денег на автобус. Служебный автомобиль ему не дали.

В тот день он у меня сто рублей на сигареты просил, представляете, у парня ни рубля до зарплаты не осталось. Ольга Тунгулина, бывшая участковая медсестра областной больницы №15

Тогда медсестра встретила фельдшера на выходе из больницы. Он не сказал ей, что собирается идти в деревню пешком. Вечером Тунгулина узнала о смерти коллеги. Он успел пройти 27 километров.

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