Пострадавшие получили ожоги ног третьей-четвертой степени. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В Липецке 19-летняя девушка упала в яму с кипятком. Вместе с ней пострадал мужчина. Об этом сообщил ГТРК "Липецк" в эфире "Россия 1".

Инцидент произошел на улице Стаханова. В результате прорыва теплотрассы пострадали два человека. Девушку и 31-летнего парня доставили в ожоговое отделение городской больницы №3. Как уточнил представитель медицинского учреждения, у обоих ожоги ног третьей-четвертой степени. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области Ольга Снежкова подчеркнула, что на месте подмыва грунта при прорыве теплотрассы провалился автомобиль "Лада Веста".

На место выезжала оперативно-следственная группа, в настоящий момент проводится проверка. Ольга Снежкова, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области

Главный внештатный комбустиолог управления здравоохранения Липецкой области, заведующий областным ожоговым центром Илья Копылов подчеркнул, что пострадавших лечат в режиме интенсивной терапии.

Компания, виновная в происшествии, готова оказать финансовую помощь в лечении пострадавших. Директор Липецкого филиала компании Алексей Курило заявил, что представители находятся в постоянном контакте с семьями пострадавших и врачами.

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Видео: Youtube/ЧП48 ЛИПЕЦК НОВОСТИ