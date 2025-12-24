Полиция Липецка задержала нетрезвого лихача. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел в ночь на 24 декабря на улице Гагарина. По данным ведомства, экипаж ДПС обратил внимание на черный внедорожник Lexus, который двигался в их направлении с превышением скорости. Водитель иномарки проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться.
В ходе погони лихач спровоцировал ДТП с участием двух автомобилей, после чего продолжил движение, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Автоинспекторы смогли догнать и остановить внедорожник, после чего задержали пытавшегося убежать водителя. Вместе с ним в салоне находился владелец машины. В отношении лихача составили шесть административных протоколов. Мировой суд за оставление места ДТП лишил фигуранта водительских прав на один год.
Ранее мы сообщали, что в Югре на трассе произошло столкновение трех автомобилей.
Видео: УМВД по Липецкой области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все