Полиция Липецка задержала нетрезвого лихача. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря на улице Гагарина. По данным ведомства, экипаж ДПС обратил внимание на черный внедорожник Lexus, который двигался в их направлении с превышением скорости. Водитель иномарки проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться.

В ходе погони лихач спровоцировал ДТП с участием двух автомобилей, после чего продолжил движение, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Автоинспекторы смогли догнать и остановить внедорожник, после чего задержали пытавшегося убежать водителя. Вместе с ним в салоне находился владелец машины. В отношении лихача составили шесть административных протоколов. Мировой суд за оставление места ДТП лишил фигуранта водительских прав на один год.

Видео: УМВД по Липецкой области