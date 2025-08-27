В отношении нарушителя составлено семь протоколов.

В Липецке полиция задержала нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в ночное время в районе улицы Ильича. Водитель автомобиля УАЗ проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться от преследования. Сотрудники ДПС применили табельное оружие, чтобы остановить лихача. После предупредительного выстрела в воздух они произвели несколько прицельных выстрелов по колесам машины.

Водитель внедорожника потерял контроль над управлением, врезался в дорожное ограждение и был задержан. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что в мае нынешнего года задержанный был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. В отношении нарушителя составлено семь протоколов.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске водитель автобуса умер за рулем и протаранил три машины.

Видео: УМВД по Липецкой области