В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем и протаранил три машины. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 26 августа на улице Титова. Водитель автобуса "Нефаз" совершил наезд на припаркованные автомобили Toyota Mark, Chery Tiggo и Volkswagen Polo. Отмечается, что мужчина скончался на месте ДТП. Причина его смерти устанавливается медицинскими работниками. Пассажиры автобуса не пострадали. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Видео: Госавтоинспекция Новосибирской области