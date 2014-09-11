В Кабардино-Балкарии в ДТП с грузовиком погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Инцидент произошел 20 августа в Лескенском районе. Поступило сообщение о столкновении легкового и грузового автомобилей. В результате аварии водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Водитель и пассажир грузовика были доставлены в медицинское учреждение с травмами. Прокуратура выясняет причины ДТП.
Ранее мы сообщали, что в Забайкальском крае в ДТП с грузовиком погиб человек.
Фото: Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
