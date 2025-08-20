Также сообщается о двух пострадавших.

В Забайкальском крае в ДТП с грузовиком погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 20 августа на 1051-м километре федеральной автомобильной дороги Р-258 "Байкал". Поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля Toyota с грузовиком Isuzu Elf. В результате аварии погиб пассажир Toyota. Также сообщается о двух пострадавших. Их доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Видео: Госавтоинспекция Забайкалья