Еще трое человек получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.

Под Красноярском в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 97-м километре трассы Р-257 под Дивногорском. Водитель микроавтобуса Toyota допустил наезд на стоящий автомобиль "МАЗ" с полуприцепом. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса. Еще трое человек получили травмы, их доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Видео: Госавтоинспекция Красноярского края