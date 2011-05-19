  1. Главная
Сегодня, 11:23
Под Красноярском в ДТП погибли три человека

Еще трое человек получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.

Под Красноярском в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 97-м километре трассы Р-257 под Дивногорском. Водитель микроавтобуса Toyota допустил наезд на стоящий автомобиль "МАЗ" с полуприцепом. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса. Еще трое человек получили травмы, их доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Ранее мы сообщали, что в Кемерове завели уголовное дело после ДТП с 27 автомобилями.

Видео: Госавтоинспекция Красноярского края

