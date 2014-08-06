Инцидент произошел 25 июня.

В Кемерове завели уголовное дело после ДТП с 27 автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 25 июня. Большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями после того, как у машины на спуске отказала тормозная система. Травмы получили восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.

В прокуратуре заявили о превышении допустимой массы провозимого автомобилем груза и неудовлетворительном состоянии дороги на месте инцидента. Также установлены ненадлежащее оказание услуг по проведению оценки технического состояния большегруза и выдача документов без фактической проверки.

Ранее мы сообщали, что в Кургане задержали нетрезвого водителя, который при попытке уйти от погони врезался в столб.

Фото: Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса