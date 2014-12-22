В Кургане задержали нетрезвого водителя, который при попытке уйти от погони врезался в столб

В отношении нарушителя составлены административные протоколы.

В Кургане полицейские задержали нетрезвого водителя, который при попытке уйти от погони врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, сотрудники госавтоинспекции заметили иномарку, которая выезжала от одного из развлекательных заведений. Водитель проигнорировал требование остановиться для проверки документов и начал скрываться, увеличив скорость. В результате он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Мужчина пытался покинуть место ДТП, но был задержан автоинспекторами. Им оказался 22-летний житель Кетовского района без прав. В отношении нарушителя составлены административные протоколы.

Ранее мы сообщали, что в Калининграде транспортной полицией задержаны двое 14-летних зацеперов.

Видео: УМВД по Курганской области