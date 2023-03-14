У них изъяли часть похищенных денег в сумме около 2,5 млн рублей.

В Липецке задержали подозреваемых в хищении 11 млн рублей из кабинета директора магазина. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной версии, злоумышленники заранее готовились к совершению преступления. Они приходили в офис организации под видом покупателей, оценивая помещение изнутри. Поздно вечером грабители проникли в здание через окно. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Похитители забрали крупную сумму и скрылись. Оба были задержаны в Ростове-на-Дону. У них изъяли часть похищенных денег в сумме около 2,5 млн рублей. Остальные средства злоумышленники потратили на покупку автомобиля, ювелирных украшений и дорогостоящих мобильных телефонов. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА