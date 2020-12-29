На данный момент эксперты федерального Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI).

В Германии умерли 10 человек после прививки от коронавируса. Об этом сообщило агентство DPA.

Эксперты полагают, что вакцинация не связана со смертью привитых людей. Однако, тяжелобольные пациенты скончались в течение четырех дней после того, как им ввели вакцину.

На основании данных, которые имеются у нас в наличии, мы исходим из того, что пациенты умерли по причине их основных болезней. Ведомство, ответственное в ФРГ за допуск и контроль медпродуктов

В PEI уточнили, что смерть пациентов, скорее всего, случайно совпала со сроками кампании по вакцинации.

Напомним, что сейчас в Германии проводится массовая вакцинация против коронавируса. В первую очередь вакцину ввели постояльцам домов престарелых.

Ранее мы сообщили, что Минторг США признал Россию "враждебным государством".

Фото: pixabay