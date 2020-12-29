В Германии умерли 10 человек после прививки от коронавируса. Об этом сообщило агентство DPA.
Эксперты полагают, что вакцинация не связана со смертью привитых людей. Однако, тяжелобольные пациенты скончались в течение четырех дней после того, как им ввели вакцину.
На основании данных, которые имеются у нас в наличии, мы исходим из того, что пациенты умерли по причине их основных болезней.
Ведомство, ответственное в ФРГ за допуск и контроль медпродуктов
В PEI уточнили, что смерть пациентов, скорее всего, случайно совпала со сроками кампании по вакцинации.
Напомним, что сейчас в Германии проводится массовая вакцинация против коронавируса. В первую очередь вакцину ввели постояльцам домов престарелых.
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Фото: pixabay
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