Минторг США признал Россию "враждебным государством"

Также в список попали Китай, Иран, КНДР, Куба и венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Министерство торговли США признало Россию "враждебным государством". Об этом сказано на сайте американского ведомства.

Документ позволяет министерству ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий. Представители министерства убеждены, что это обеспечит устойчивость в цепочке поставок информационных и коммуникационных технологий США, а также веру в государство.

Недавно бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ужесточило экспортный контроль над американскими технологиями. Это сделано для того, чтобы данные не попали в руки иностранных военных и разведчиков, в частности, "Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран". Помимо этого, штаты усилили контроль над технологиями, используемыми в программах создания оружия массового поражения и средств его доставки.

Ранее мы сообщили, что Twitter заблокировал аккаунт "Спутника V".

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