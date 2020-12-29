Минторг США признал Россию "враждебным государством"

Министерство торговли США признало Россию "враждебным государством". Об этом сказано на сайте американского ведомства.
Документ позволяет министерству ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий. Представители министерства убеждены, что это обеспечит устойчивость в цепочке поставок информационных и коммуникационных технологий США, а также веру в государство.
Недавно бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ужесточило экспортный контроль над американскими технологиями. Это сделано для того, чтобы данные не попали в руки иностранных военных и разведчиков, в частности, "Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран". Помимо этого, штаты усилили контроль над технологиями, используемыми в программах создания оружия массового поражения и средств его доставки.
Ранее мы сообщили, что Twitter заблокировал аккаунт "Спутника V".
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все