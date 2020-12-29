Twitter заблокировал аккаунт "Спутника V"

Представители Российского фонда прямых инвестиций пытаются выяснить в чем дело.

Социальная сеть Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в РФПИ.

В сообщении фонда сказано, что через Twitter предоставлялась открытая информация о вакцине и том, как она работает. Кроме того, именно через эту соцсеть владельцы аккаунта предложили AstaZeneca использовать один из компонентов российской вакцины. В итоге стороны договорились о проведении совместных клинических исследований.

Сотрудники РФПИ попросили пользователей соцсети написать представителям Twitter и потребовать от компании возвращения доступа к учетной записи.

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