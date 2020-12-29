Ограничение будет действовать в течение 15 дней.

Во Франции вводят комендантский час с 16 января. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на премьер-министра Франции Жана Кастекса.

Власти продлевают комендантский час с субботы на 18 часов для всей страны. Министр отметил, что на данный момент во всех французских департаментах зафиксирован уровень заболеваемости от 50 и выше на 100 тыс. граждан. Кроме того, все туристы из других стран за пределами ЕС должны будут пройти недельный карантин.

Мы собираемся усилить контроль на границах. С понедельника все прибывающие во Францию из стран за пределами ЕС должны будут сдать тест на коронавирус перед вылетом. Также они должны будут сдать во Франции повторный тест и пройти недельный карантин. Жан Кастекс, премьер-министр Франции

Премьер уточнил, что Французская Гвиана и Антильские острова нуждаются в защите от коронавируса. По словам Кастекса, Франция вышла на плато пандемии. При этом, нагрузка на госпитали стабильна, хотя и остается на высоком уровне.

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