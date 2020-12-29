Почти все переболевшие дети страдают от усталости и становятся замкнутыми. Младенцы часто плачут и впадают в истерику.

Названы симптомы "британского" штамма коронавируса у детей. Об этом сообщил Express.

Больше половины заболевших детей (53%) жаловались на головную боль. Медики уверены, что ребенок может испытывать боль в животе. Именно поэтому врачи рекомендуют родителям спрашивать своих сыновей и дочерей, не болит ли у них голова, если у них возникает боль в животе. У многих пациентов диагностировали воспаления в горле. Температура выше 37 градусов встречалась почти у половины детей, которые заболели "британским" штаммом. Более трети пациентов (35%) страдают от потери аппетита. Врачи уточнили, что обычно с этим сталкиваются малыши в возрасте до года.

Ранее мы сообщили, что Вашингтон ввел визовые ограничения для ряда граждан Китая.

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