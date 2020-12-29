Речь идет о руководителях китайских госкомпаний и официальных лицах Коммунистической партии Китая и ВМС Народно-освободительной Армии Китая.

Вашингтон ввел визовые ограничения для ряда граждан Китая. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Госдепартамент ввел визовые ограничения из-за ситуации в Южно-Китайском море. Ограничения коснулись всех, кто так или иначе причастен к крупномасштабному освоению, строительству или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море. Кроме того, Вашингтон решил наказывать любое давление со стороны КНР на предъявляющих свои требования из Юго-Восточной Азии, чтобы ограничить их доступ к шельфовым ресурсам в море. Санкции затрагивают и членов их семей.

Китай вот уже 10 лет ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Они связаны с территориальной принадлежностью ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов (архипелаг Сиша (Парасельские острова), острова Спратли).

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