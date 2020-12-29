Политик подчеркнул, что легко перенес процедуру.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сделал прививку от коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Володина, он не испытал никак сопутствующих ощущений, которые могли бы его разочаровать. Также председатель Госдумы отметил, что по-другому и быть не могло. Депутаты каждый день должны общаться в ходе заседаний и обсуждения вопросов. Кроме того, они ездят на встречи с избирателями. В рамках интервью спикер Госдумы осудил практику стран, которые пытаются закрыться от иностранных вакцин. По мнению политика, они отказывают гражданам в выборе.

Мы видим, что происходит в Европе, которой навязывают вот США только свой продукт и никакой другой, но при этом заставляют их покупать и тем самым эту монополию пытаются удержать, для того чтобы заработать. Мы это осуждаем, недопустимо так себя вести. - Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее мы сообщили, что стало известно, когда Москва сможет вернуться к нормальной жизни.

Видео: Youtube/Россия 24